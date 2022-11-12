Тревел-эксперт рассказала о самых атмосферных отелях-дворцах в России

Вообразить себя рыцарем или придворной дамой легко можно и в XXI веке, если правильно подобрать декорации. В некоторых старинных замках нашей страны сегодня располагаются отели, стены которых хранят дух прошлых эпох. Мы выбрали для вас пять самых атмосферных.
Петровский путевой дворец. Москва
Этот дворец был построен всего за три года по приказу Екатерины II. Тогда его называли Подъездным, так как монархам и приближенным к ним знатным особам нужно было прийти в себя после долгого пути из Петербурга в Москву, чтобы въехать в город при полном параде. В 1782 году были закончены последние декорационные работы, а в 1797-м здесь остановился Павел I перед собственной коронацией, и с тех пор все российские монархи проводили свою последнюю ночь без короны именно здесь.
Остановиться можно в любом из 43 номеров, интерьеры поистине царские: натуральное дерево, позолота, богато украшенные люстры и тяжелые портьеры.
Сколько стоит: от 5 000 рублей в сутки.
Лангендорф. Калининградская область
Фото: langendorf.su
Это роскошное имение расположено в поселке Сокольники Гвардейского района Калининградской области. Оно было построено на месте прусской крепости, которая еще в XII веке была передана пруссам Тевтонским орденом, а нынешнее здание было воздвигнуто в XIX веке и принадлежало дворянскому роду фон Пербандт. В советское время здесь хранили грузовую технику, а к сегодняшнему дню восстановили практически в первозданном виде. Интерьеры тоже повторяют облик зданий тех времен, также в отеле есть собственная яхтенная марина и спа-центр.
Сколько стоит: от 6 100 рублей в сутки за номер на двоих. Также сюда можно прийти на ознакомительную экскурсию, продолжительность – около часа, стоимость – 500 рублей, чай или кофе с десертом включены в стоимость. Есть дневные туры длительностью пять часов с включенным обедом или ужином, стоимость – 1 300 рублей с человека.
Дворец Талион. Санкт-Петербург
Фото: taleonimperialhotel.com
Этот современный клубный отель, от души декорированный антиквариатом, находится во Дворце Елисеевых в центре Санкт-Петербурга. Он был построен в 1755 году по приказу императрицы Елизаветы на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки и изначально был деревянным. Дело в том, что в те годы шло строительство Зимнего дворца, и императрице нужен был временный дом. Спустя 11 лет в Петербурге вышел закон о запрете строительства деревянных домов, поэтому в 1768-м это сооружение снесли и на его месте возвели каменный особняк в стиле классицизм, который сегодня и занимает отель. Стены этого дворца видели множество знаменитых гостей: в XVIII веке здесь бывали Радищев и Фонвизин, в XIX – Достоевский и Тургенев, в XX – Ахматова и Маяковский, а также именно здесь в 1923 году Александр Грин читал конечную версию "Алых парусов".
Сколько стоит: от 8 000 рублей в сутки за номер на двоих.
Замок Шереметева. Марий Эл
Фото: zamoksheremeteva.com
Этот замок в стиле поздней неоготики расположен в поселке Юрино Республики Марий Эл. Добраться сюда можно по Кировской трассе из Нижнего Новгорода. В 1812 году внучатый племянник графа Шереметева купил село Юрино и начал здесь строительство большого поместья. Собственно, замок строить начали в 1874 году, и занимались этим уже его сыновья и внуки, а закончилось строительство в 1915-м. Интерьеры некоторых комнат сохранились в первозданном виде, например кабинет генерала Скобелева с богатой коллекцией оружия, зал в персидском стиле, мраморный мозаичный пол с арабской росписью, винтовые лестницы, а также дубовая комната и картинная галерея. Сами номера не особенно впечатляют и больше напоминают советский пансионат, чем покои знатных особ, но гости обычно не жалуются, так как все остальное вполне в духе эпохи. В замке необязательно ночевать, сюда можно приехать просто на экскурсию, но есть и ночные туры, которые проводятся только для постояльцев.
Сколько стоит: от 1 350 рублей в сутки за номер на двоих.
"Нессельбек". Калининград
Отель "Нессельбек", в отличие от предыдущих, – новодел, он был построен в 2010 году, однако стиль выдержан настолько правдоподобно, что не включить его в подборку было бы несправедливо. Замок построен по всем канонам зодчества эпохи рыцарей Тевтонского ордена, мебель и другие предметы интерьера и декора полностью воспроизводят стиль эпохи: цветные витражи, барельефы, расписные стулья и кровати с балдахином, а также коллекция рыцарских доспехов и оружия. На территории есть Музей средневековых пыток и собственная пивоварня, в отеле регулярно проводятся рыцарские турниры, а чтобы окончательно проникнуться атмосферой, можно заказать трансфер на карете.
Сколько стоит: от 5 500 рублей в сутки, летом (с 1 июля по 30 сентября) чуть дороже – от 7 000 рублей в сутки.