Тревел-эксперт назвала лучшие направления для поездки на ретропоезде

Путешествия на поезде – это всегда долгая дорога, разные попутчики, неторопливые беседы и чай в подстаканнике. Поездка и вовсе превращается в настоящее приключение, если локомотивом будет настоящий паровоз, а внутреннее убранство вагонов – как сто лет назад. Рассказываем, куда можно отправиться на туристическом ретропоезде и что пассажиров ждет в дороге.

Рускеальский экспресс

Это путешествие в край карелов с прогулками по горному парку "Рускеала". Вагоны поезда стилизованы под интерьер конца 19 века, вагон первого класса – под Николаевский экспресс. Из современных удобств – кондиционеры, туалетные комплексы и душевые (в зависимости от класса вагона – личная в купе или общая за 150 рублей за посещение). Есть также два колоритных вагона-ресторана: один – в духе 19 века с пианино, мягкими креслами и блюдами карельской кухни, другой – в старорусском стиле, где можно оплатить питание заранее при покупке билета.

В стоимость тура включен проезд, входной билет в парк "Рускеала" и экскурсия по Мраморному каньону.

Маршрут: ретропоезд курсирует из Сортавалы в Рускеалу и обратно, есть трехдневные туры из Москвы по маршруту Москва – Сортавала – Рускеала – Москва.

Стоимость: билет – от 299 рублей из Сортавалы в Рускеалу в одну сторону; билет из Москвы до Сортавалы, где нужно будет сделать пересадку, обойдется от 2 000 рублей в одну сторону, стоимость тура из Москвы на 3 дня и 2 ночи – от 17 700 рублей.

Расписание: ежедневно в 10:00 и 10:40 из Сортавалы, в Сортавалу поезд отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала также каждый день в 16:50.



Селигер

Этот первый в России пригородный поезд на паровой тяге курсирует по заповедно-историческому участку Октябрьской железной дороги. По пути можно будет увидеть интересную архитектуру давних лет, а на станции Куженкино есть целый музей сооружений начала 20 века: здание вокзала, гидроколонка для заправки паровоза, керосиновый погреб и многое другое.

Вагоны поезда оформлены в традиционных для той эпохи зеленых цветах. Проводники также одеты в историческую форму начала 20 века. Каждый пассажир в поездке получит сувенирный картонный билет и бесплатный аудиогид.

Маршрут: Бологое – Осташков – Бологое.

Стоимость: в одну сторону – 307 рублей, туда и обратно – 614 рублей.

Расписание: по субботам и воскресеньям, туда – в 09:15, обратно – в 15:07. Добираться до Бологого и обратно удобно "Сапсаном".

Ярославль – Рыбинск

Локомотив этого ретропоезда – П36-0147, который еще называют "генералом" за цветные "лампасы". Внутри антураж не такой колоритный, как снаружи, зато маршрут пролегает мимо старинных вокзалов и другой архитектуры. Например, любопытны построенные в конце 19 века станции Чебаково со старинной водонапорной башней неподалеку и Лом, построенная в стиле модерн.

Маршрут: Ярославль – Рыбинск

Стоимость: от 180 рублей.

Расписание: по субботам с Московского вокзала Ярославля – в 08:31, уезжает обратно из Рыбинска по субботам в 16:22.



Ретроэлектричка "Яхрома"

К началу горнолыжного сезона (по предварительным данным, ближе к новогодним праздникам) с Савеловского вокзала до подмосковных курортов снова будет ходить ретроэлектричка "Яхрома". Это воссозданные электропоезда ЭР2К, которые еще называют "кругломордыми".

Внутри тоже все в стиле ретро: деревянные скамейки, подставки для сноубордов и лыж, кипяток в титанах, чай с сахаром в фирменных пакетиках, печенье "Юбилейное" и лимонад. На стенах по пути можно рассмотреть советские агитплакаты за здоровый образ жизни и фотографии московской Олимпиады-80.

От станции до курортов пассажиров развезут бесплатные ретро-Икарусы, а в самой электричке можно купить ски-пассы – билеты для пользования подъемником на горнолыжной трассе.

Маршрут: Москва – Турист – Яхрома

Стоимость: около 300 рублей в одну сторону.

Расписание: точного расписания пока нет, но ориентировочно будет два рейса из Москвы до Яхромы (утром и днем) и также два обратно (днем и вечером), каждый день, кроме понедельника.



