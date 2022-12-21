Горнолыжный сезон на курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за теплой погоды

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Сезон катания на горнолыжном курорте "Роза Хутор" откроют позже из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщается на сайте курорта.

Гендиректор курорта Александр Белокобыльский рассказал, что сезон планировали открыть на курорте 23 декабря, однако дату перенесли на 29 декабря. По его словам, из-за аномально теплого декабря на "Розе Хутор" не успел сформироваться нужный снежный покров. Он также добавил, что высокие температуры не смогут обеспечить и эффективную работу снежных пушек.

"Отмечу, что в настоящий момент на курорте работает в полном объеме вся туристическая инфраструктура. 21 декабря мы запустили просторный, прекрасно оснащенный каток в Ледовом дворце, где можно пройти бесплатные мастер-классы с профессиональным тренером", - сказал Белокобыльский.

Он также подчеркнул, что на курорте открыта обзорная площадка, Хаски Хутор, интерактивный парк "Моя Россия".

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что россияне могут купить в декабре новогодние туры на Мальдивы, Пхукет, Красную Поляну и в Санкт-Петербург. Кроме того, специалист спрогнозировал появление горящих путевок в Осетию, Дагестан, Стамбул и Египет.



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