Эксперт рассказал, какие новогодние туры можно приобрести по выгодным ценам в декабре

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В декабре россияне не смогут приобрести выгодные новогодние туры на Мальдивы, Пхукет, Красную Поляну и в Санкт-Петербург. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

При этом купить новогодний тур в Египет за несколько недель до праздничных выходных россияне все еще могут, сообщил эксперт. Стоимость поездки из Москвы с перелетом, проживанием, питанием и страховкой может обойтись на двоих в 100 тысяч рублей.

"В России остались недорогие предложения в тех городах, где закрыты аэропорты. Например, крымские отели сейчас резко снизили цены – идет массовая распродажа, и даже сейчас можно найти размещение на Новый год за 2–3 тысячи рублей в сутки на двоих", – рассказал Мкртчян.

Он добавил, что новогодние туры в Москву также можно приобрести по выгодным ценам.

К концу декабря эксперт прогнозирует появление горящих путевок в Осетию, Дагестан, Стамбул и Египет. Россияне смогут приобрести путевки со скидками в 20–30%.

Ранее стало известно, что спрос на зимний отдых за границей среди москвичей в 2022 –2023 году вырос на 140%. Самыми популярными странами стали Таиланд, Турция, Индонезия, Индия и Вьетнам. Средняя длительность пребывания москвичей в перечисленных странах не превышает пяти недель.



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