Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на 30 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице, которые ожидаются в столице в ночь на пятницу, 30 декабря. Об этом комплекс городского хозяйства написал в своем телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидаются снег, мокрый снег, возможна гололедица", – говорится в публикации.

В ведомстве призвали пешеходов и автомобилистов быть внимательными. Водителей попросили не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы объявлен в столичном регионе до утра пятницы. При этом вплоть до Нового года погода в Москве существенно не изменится, жителей столицы ожидают снегопады, местами с дождем, а также метели и гололедица.

Оттепель прогнозируется лишь в первые три дня нового года. Ожидается, что температура в самом начале 2023 года будет положительной.



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