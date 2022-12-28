Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице до утра пятницы, 30 декабря, из-за сильной гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 11:00 30 декабря. Гололедица", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 28 декабря в Москве ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, временами будет идти снег.



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