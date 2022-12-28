Высота сугробов в Москве превысила норму почти в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота сугробов в Москве за последние сутки увеличилась с 21 до 30 сантиметров, что почти в два раза превышает климатическую норму. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла с 21 до 30 сантиметров, что почти вдвое выше положенного по климату для конца декабря (норма – 17 сантиметров)", – написал он.

По словам Тишковца, самыми снежными районами Московской области стали Коломна (33 сантиметра) и Черусти (32 сантиметра). Он отметил, что накануне столичный регион накрыл обильный снегопад – за сутки в Москве и Подмосковье выпало 15–20% месячной нормы осадков.

"В Москве выпало 8 миллиметров, в Долгопрудном – 11 миллиметров", – пояснил синоптик.

По его словам, в среду, 28 декабря, осадки продолжатся, однако станут менее интенсивными. Он уточнил, что в Москве выпадет не более 2–3 миллиметров снега.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 28 декабря в Москве ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, временами будет идти снег.

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