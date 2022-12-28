Москвичей в среду ожидает облачная погода со снегом и гололедицей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе в среду, 28 декабря, ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, временами будет идти снег.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы объявлен в Москве и Московской области. Он будет действовать до ночи четверга, 29 декабря. Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – быть внимательными на улице.

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