Синоптик предупредил о сильной гололедице в Москве и Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей Московской области о сильной гололедице во всем столичном регионе.

"Ночью и до конца суток 3 января в Москве и Московской области ожидается сначала снег, потом мокрый снег, а днем дождь. И осадки эти местами сильные. В связи с усилением ветра до 15 метров в секунду днем, даже при положительной температуре днем будет сильная гололедица", – передает "Интерфакс" его слова.

Небольшое похолодание придет в ночь с понедельника на вторник, температура будет колебаться от -2 до -4 градусов. Днем станет теплее, мороза не ожидается. Однако положительные температуры не исключают гололедицу на дорогах, подчеркнул синоптик.

Кроме того, Вильфанд обратил внимание на то, что гололедица уже образовалась из-за подмерзания выпавших осадков.

Ранее синоптики центра "Фобос" предупредили москвичей о теплом январе с превышением температурной нормы на 4–5 градусов. Температура воздуха в январе ночью составит около 8 до 13 градусов мороза, днем – от 3 до 8 градусов мороза.

При этом количество осадков будет соответствовать данным метеорологической статистики. Норма осадков – 42 миллиметра, сугробов – 20–33 сантиметра.

1 января 2023 года в Москве был побит температурный рекорд 50-летней давности. Температура вечером в столице достигла 4,3 градуса тепла. 1 января 1973 года столбики термометров в столице поднялись до 4,2 градуса выше нуля.

В Москве побит новый температурный рекорд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!