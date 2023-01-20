Синоптик рассказал о погоде в феврале и марте в Центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве и регионах центральной части России в феврале и марте будет выше климатической нормы, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"И хотя морозы будут возвращаться, но в таком очень смягченном состоянии. По моим оценкам, в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 2–3 градуса. В марте тоже примерно будет на 2–3 градуса теплее нормы", – отметил синоптик.

По его словам, весна может наступить раньше положенных сроков.

Метеоролог также призвал не ждать морозов, которые были на Рождество в столице и других регионах центральной части страны.

Ранее Тишковец сообщил, что заключительным днем оттепели в Москве станет 20 января. В пятницу температура воздуха может подняться до 6 градусов тепла, что является аномальным погодным явлением для января.

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