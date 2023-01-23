Москвичам пообещали ослабление мороза к концу недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что мороз в столице ослабнет к концу недели. Об этом сообщает телеканал "360".

Специалист также призвал москвичей не переживать из-за объявления в городе желтого уровня погодной опасности на фоне гололедицы и ветра. По словам Шувалова, это излишние меры безопасности. Он отметил, что на столичных дорогах не так много льда. Синоптик подчеркнул, что образовавшаяся гололедица не несет экстремальный характер.

Что касается ветра – он будет дуть с запада, юго-запада и немного с юга и принесет с собой холод, однако не будет сильным, добавил Шувалов.

"Погода на этой рабочей неделе очень однородная, я бы сказал, что здесь главенствует инерционный прогноз – завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели", – сказал он.

Синоптик предупредил, что в городе ожидаются небольшие снегопады. Температура ночью будет выше нормы для этого сезона – от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -4 градусов.

К концу недели станет теплее. Температура в ночное время поднимется на 1,5–2 градуса. Снегопады охватят столицу 30 и 31 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ветра и гололедицы. Предупреждение в Москве и области будет действовать до 10:00 вторника, 24 января.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе в столице ожидаются небольшие морозы. Она отметила, что самая холодная ночь будет 24 января. Температура воздуха составит 9–11 градусов мороза.

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 23 января

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