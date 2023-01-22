18:32Общество
Москвичей предупредили о снегопадах 30 и 31 января
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопадах, которые ожидаются в столице 30 и 31 января.
"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца – 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами", – передает РИА Новости его слова.
Как отметил синоптик, сугробы в городе вырастут до 29–34 сантиметров. Погода к началу февраля будет больше соответствовать зимнему сезону, чем сейчас, добавил он.
Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе в столице ожидаются небольшие морозы. Она отметила, что самая холодная ночь будет 24 января. Температура воздуха составит 9–11 градусов мороза.
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