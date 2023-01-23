Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра и гололедицы, сообщает РИА Новости.

Желтый уровень говорит о том, что погода потенциально опасна. Предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать до 10:00 вторника, 24 января.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе дневная температура воздуха в Москве будет находиться в пределах минус 2–7 градусов, а ночная – в пределах минус 6–11 градусов.

Самая холодная ночь, по словам метеоролога, ожидается 24 января, когда температура воздуха составит 9–11 градусов мороза. Самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг.



Москвичей предупредили о сильной гололедице

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