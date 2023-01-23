Синоптик предупредил об аномальном потеплении в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В нескольких российских регионах в конце текущей недели прогнозируется аномальное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в Свердловской, Омской, Томской и Новосибирской областях температура воздуха будет на 8–10 градусов выше климатической нормы, а в центральных и южных районах Красноярского края – на 12 градусов.

"В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы – Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Центральном федеральном округе в течение всей недели ожидается теплая и мягкая погода, продолжил Вильфанд. Несмотря на понижение температуры, аномалии составят 2–4 градуса, уточнил он.

В Москве на этой неделе дневная температура воздуха будет находиться в пределах минус 2–7 градусов, а ночная – в пределах минус 6–11 градусов, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова.

Самая холодная ночь, по ее словам, ожидается 24 января, когда температура воздуха составит 9–11 градусов мороза. Самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг, 26 января.



Москвичей предупредили о сильной гололедице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!