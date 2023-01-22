19:35Общество
Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе до 10:00 24 января.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопадах, которые ожидаются в столице 30 и 31 января. По словам синоптика, в эти дни могут быть легкие морозы.
Как отметил эксперт, сугробы в городе вырастут до 29–34 сантиметров. Погода к началу февраля будет больше соответствовать зимнему сезону, чем сейчас, добавил он.
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