Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Гидрометцентр России предупредил, что в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Предупреждение будет действовать во всем столичном регионе до 10:00 24 января.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопадах, которые ожидаются в столице 30 и 31 января. По словам синоптика, в эти дни могут быть легкие морозы.

Как отметил эксперт, сугробы в городе вырастут до 29–34 сантиметров. Погода к началу февраля будет больше соответствовать зимнему сезону, чем сейчас, добавил он.

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