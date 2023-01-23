Синоптик пообещал температуру выше нормы на неделе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура воздуха на этой неделе в столице будет на 3–5 градусов выше нормы, на дорогах возможна гололедица. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Эксперт отметил, что под влиянием континентального антициклона с центром в Поволжье погода будет сухой и спокойной. Температура воздуха останется слабоморозной.

"Атмосферное давление на этой неделе будет высоким. Существенных осадков не прогнозируется, ветер будет слабый", – говорит Старков.





Леонид Старков ведущий метеоролог "Гисметео" На этой неделе преобладающие значения ночью будут -3…-5, днем ожидается 0...-2 градуса. Такой температурный фон считается на 3–5 градусов выше климатической нормы для этого времени, а погода – мягкой.

"Большие перепады температуры и частые переходы через ноль сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. На этой неделе гололедица останется с нами. Будьте внимательны и осторожны", – предупредил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в конце этой недели в ряде регионов РФ возможно аномальное потепление. В частности, в Омской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Нижегородской, Кировской областях и некоторых других ожидается температура выше нормы на 8–12 градусов.



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