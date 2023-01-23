Россиянам рассказали о погоде в феврале

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В феврале погода в столичном регионе будет соответствовать норме, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В среднем температура воздуха составит 5–6 градусов мороза. Также ожидается около 60–65 миллиметров осадков, что в полтора раза больше обычного.

В начале месяца существенных осадков не будет. Столбики термометров будут держаться на отметке -3...-8 градусов. К середине первой декады местами пройдет слабый снег, температура днем составит 1–6 градусов ниже нуля. В конце первой десятидневки пройдет небольшой снег, днем похолодает до 8–13 градусов мороза.

К середине месяца облачность увеличится, пройдет снег и мокрый снег. Днем ожидается от 0 до -5 градусов, на дорогах местами образуется гололедица. В конце второй декады будет без осадков, ночью ожидается от -13 до -18 градусов, днем – от -5 до -10 градусов.

К началу третьей десятидневки пройдет снег и мокрый снег, днем столбики термометров покажут от -2 до 3 градусов. Пройдет небольшой снег и слегка подморозит. Завершится февраль теплой погодой, возможен небольшой дождь, дневная температура составит 0–5 градусов тепла.

В Северном федеральном округе в среднем ожидается 11–18 градусов мороза. Это на 2–4 градуса холоднее обычного. Выпадет 30–45 миллиметров осадков, что также выше средних многолетних значений. В Центрально-Черноземном районе предполагаемая среднемесячная температура превысит норму на 1–2 градуса, составив -4...-5 градусов. Ожидаемое количество осадков – 45–60 миллиметров, что больше нормы.

В Волго-Вятском районе и на Средней Волге ожидается 10–11 градусов ниже нуля, что несколько холоднее обычного. Предполагаемое количество осадков – 25–35 миллиметров, что меньше средних многолетних значений. На Нижней Волге будет теплее обычного – от 0 до -5 градусов. Предполагаемое количество осадков – 20–40 миллиметров. Это больше средних многолетних значений.

На юге ЕТР в последний зимний месяц в среднем будет 0...3 градуса, что на 2–3 градуса превышает норму. А вот осадки превысят норму в полтора раза – 70–80 миллиметров. В Крыму предполагаемая средняя температура февраля – 1–2 градуса тепла, что также выше нормы. Ожидаемое количество осадков – 40–50 миллиметров. Это немного больше обычного.

На Урале температура будет соответствовать норме – 9–13 градусов мороза. При этом на Южном Урале будет теплее обычного. Выпадет 20–30 миллиметров, что в пределах нормы, а в Башкирии вероятен даже дефицит влаги.

На юге Западной Сибири ожидается -11...-14 градусов, что на 1–2 градуса теплее обычного. Ожидаемое количество осадков – 25–45 миллиметров, что несколько больше средних многолетних значений. На юге Восточной Сибири в феврале прогнозируют -10...-12 градусов, что на 1–2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков – 15–25 миллиметров, что выше нормы.

На юге Дальневосточного региона ожидается от -7 до -15 градусов. Ожидаемое количество осадков — 20–30 миллиметров. Это чуть больше климатической нормы. В Калининграде будет около нуля градусов, что в пределах нормы. Предполагаемое количество осадков – 60–70 миллиметров. Это больше обычного.

В Санкт-Петербурге в среднем ожидается 6–7 градусов мороза. Это холоднее, чем обычно в этом месяце. Выпадет около 35–40 миллиметров осадков, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе дневная температура воздуха в Москве будет находиться в пределах минус 2–7 градусов, а ночная – в пределах минус 6–11 градусов.

Самая холодная ночь, по словам метеоролога, ожидается 24 января, когда температура воздуха составит 9–11 градусов мороза. Самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг.



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