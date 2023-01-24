Москвичам назвали минимальную температуру в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, сообщает газета "Известия". По словам ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, такой статус закреплен за январем.

Она отметила, что морозы в феврале сохранятся, но не такие сильные. Синоптик напомнила, что последние годы в этом месяце температур в -20... -25 градусов не наблюдалось.

"Будем надеяться, что предстоящий февраль сохранит морозную погоду, но я думаю, что температура минимальная будет в пределах не ниже чем -10... -15 градусов", – заявила она.

Ранее жителям столицы пообещали ослабление мороза к концу недели. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что температура ночью будет выше нормы для этого сезона – от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -4 градусов. К концу недели станет теплее. Температура в ночное время поднимется на 1,5–2 градуса.

До этого Татьяна Позднякова рассказала, что самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг, 26 января. В этот день температура воздуха прогнозируется на уровне минус 3–5 градусов.

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 24 января

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