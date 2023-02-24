В МИД Венгрии рассказали, что не допустили санкций ЕС против Мантурова

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Евросоюз планировал внести в очередной пакет санкций главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, однако Венгрия этого не допустила. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Мы выступили против включения в список российских министров. Например, министра Мантурова. Потому что если российские министры в санкционном списке, то с кем мы будем говорить о мире?" – пояснил он.

Глава венгерской дипломатии также добавил, что Будапешт добивается снятия санкций с девяти российских предпринимателей. Он не уточнил, что это это за люди, однако отметил, что они осуществляют важные для стран Центральной Азии инвестиции.

Накануне Евросоюз в очередной раз не смог согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Его обсуждение перенесли на 24 февраля.

Ожидается, что в новый санкционный пакет войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро. Кроме того, он может затронуть около 130 юридических и физических лиц лиц из РФ, а также четыре российских банка, в том числе Альфа-Банк.



Совет Евросоюза продлил санкции против России до 24 февраля 2024 года

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