Глава МИД Венгрии призвал расценивать нападение на "Северные потоки" как теракт

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ООН должна предоставить механизм расследования произошедшего на трубопроводах "Северного потока", сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что Москва добивается создания генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования произошедшего и уже подготовила соответствующий проект резолюции Совета безопасности. По мнению Сийярто, организацию могли бы сделать площадкой для такого расследования.

Он подчеркнул, что ООН создавали не как объединение стран-единомышленников, а для того, чтобы организация служила платформой для общения стран, считающих себя врагами.

"Когда дело доходит до всей этой сложной обстановки в сфере безопасности, я считаю, что ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН – это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, потому что все здесь. И под эгидой ООН даже враги могут и должны разговаривать друг с другом. Так что я считаю, что ООН действительно должна сыграть свою роль, потому что в настоящее время это не так", – заключил венгерский министр.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

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