Глава ЦРУ в ходе тайного визита в Киев обсуждал переговоры с РФ – СМИ

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне совершил непубличную поездку в Киев и обсуждал с украинскими властями планы по возврату территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Washington Post.

"Во время секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца украинские официальные лица раскрыли амбициозную стратегию по возвращению территорий и началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года", – пишет газета.

Глава ЦРУ во время поездки встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством разведки Украины. Целью визита стало подтверждение приверженности Вашингтона к обмену разведданными, которые помогут Украине в конфликте, сообщил источник издания.

Уточняется, что украинские власти выразили Бернсу уверенность в том, что они вернут значительные территории к осени и перебросят артиллерию и ракетные системы к границе Украины с Крымом. По их мнению, это поможет начать переговоры с РФ с позиции силы, пишет Washington Post.

В марте 2023 года Бернс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта на Украине. Тогда он также высказал мнение, что ВС РФ удастся добиться тактических успехов, однако они окажутся не такими значительными.

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