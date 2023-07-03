Аксенов после попытки покушения указал на необходимость достижения целей СВО

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Ликвидировать угрозу со стороны Украины можно только после достижения всех целей специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя информацию о предотвращении покушения на него.

Аксенов поблагодарил ФСБ за проделанную работу и подтвердил задержание украинского диверсанта.

"Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", – написал Аксенов.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Аксенова. В Крыму был задержан украинский диверсант, который планировал подорвать автомобиль главы региона. Им оказался гражданин России 1988 года рождения, которого завербовал куратор украинских спецслужб по имени Игорь.

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