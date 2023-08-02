В Новой Каховке сообщили об отсутствии случаев эпидзаболеваний после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Эпидемиологические риски в Новокаховском городском округе после прорыва дамбы Каховской ГЭС низкие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Глава города сообщил, что с момента ЧП не было зафиксировано ни одного случая эпидзаболевания, а все желающие жители уже прошли вакцинацию.

"Эпидемиологические риски на низком уровне. У нас за период с 6 июня ни одного случая эпидзаболевания. Все у нас более-менее в этом вопросе благополучно", – сказал Леонтьев.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была взорвана в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина. В результате происшествия погибли 55 человек.

Глава российского министерства энергетики Николай Шульгинов в рамках форума "Россия – Африка" заявил, что обследовать Каховскую ГЭС пока невозможно. Обследование можно будет провести только после нормализации обстановки.