Собянин: новые технологии помогают столичным театрам создавать яркие спектакли

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Современные технологии помогают московским театрам создавать яркие спектакли, в том числе благодаря дымовым машинам, генераторам тумана, видеопроекциям и другим инструментам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Он уточнил, что за последние 10 лет были отремонтированы и отреставрированы более 40 театров. Благодаря этому культурные учреждения поражают зрителей не только сюжетами и актерской игрой, но и декорациями.



Например, в спектакле "Тихий Дон" театра "Русская песня" особую атмосферу создают ароматизаторы пространства, которые позволяют зрителям погрузиться в сюжет и прочувствовать запах свежескошенной травы или дождя.



Кроме того, эффект присутствия в спектакле "Алисы в Зазеркалье", который представляет "Мастерская Фоменко", создает перемещающийся по залу звук благодаря акустическим колонкам, установленным под кресла зрителей.



Ранее в столице объявили лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Собянин сообщил, что обладателем Гран-при стал студент МССМШ имени Гнесиных, виолончелист Тихон Евланов. Церемония награждения состоялась в рамках Большого фестиваля искусств, куда пригласили мировых звезд, указал мэр.

Градоначальник поздравил всех победителей и призеров, а также выразил уверенность в том, что они впишут свои имена в историю искусства.

