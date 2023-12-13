Почти 5 тыс детей с диабетом получили сенсоры и датчики для мониторинга глюкозы

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Почти 5 тысяч несовершеннолетних москвичей с диабетом первого типа бесплатно получили от города сенсоры и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего они получили 85 тысяч медизделий, которые позволяют своевременно реагировать на изменение уровня сахара в крови, а также предотвращать развитие осложнений и ухудшение самочувствия, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее данным, в этом году город закупил 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Дети и подростки бесплатно получили медизделия на общую сумму более 458 миллионов рублей.

На сайте напомнили, что устройства предоставили в рамках программы поддержки детей с диабетом первого типа, которая в 2022 году была расширена по решению Сергея Собянина. Ракова заявила, что в 2024 году бюджет на обеспечение детей и подростков сенсорами и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы также вырастет.

Добавляется, что датчики едва заметны, их легко установить. Они работают при помощи подкожных сенсоров. Чтобы получить устройства, нужно обратиться к врачу-эндокринологу в своей поликлинике. Их выдают в аптеках департамента здравоохранения, проходить дополнительные тесты не нужно.

Ракова подчеркнула, что столичная помощь детям не уступает наиболее передовым мировым практикам. Детские поликлиники комплексно обновляются по новому стандарту, открываются больницы, которые обеспечивают современным высокотехнологичным оборудованием.

Помимо этого, применяются инновационные методы лечения, для маленьких пациентов создается дружелюбное пространство, добавила заммэра.

Собянин подписал указ об обеспечении детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в сентябре 2022 года. Финансирование такой меры проходит за счет бюджета города.

В январе Ракова отмечала, что москвичи с сахарным диабетом первого типа теперь смогут получить бесплатные материалы для инсулиновой помпы в любой аптеке, базирующейся в городских поликлиниках. Всего таких больниц в столице порядка 260.

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