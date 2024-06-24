Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках второго этапа модернизации амбулаторного звена на юго-востоке Москвы отремонтируют 16 зданий поликлиник. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичные департаменты здравоохранения и капремонта города.

Сейчас капитальный ремонт идет в 12 медицинских учреждениях в Текстильщиках, Выхине-Жулебине, Южнопортовом, Марьине, Кузьминках, Печатниках и Рязанском. Общая площадь объектов превышает 100 тысяч квадратных метров.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Евгений Кремер пояснил, что во время ремонта проводят частичную перепланировку помещений, обустраивают кабинеты под конкретных специалистов, а также переустраивают подвальные комнаты.

После модернизации в филиале № 1 поликлиники № 23 появится центральное стерилизационное отделение. Кабинеты дневного стационара предусмотрены в зданиях на улице Шкулева (дом 4, строение 7), улице Трофимова (дом 26, строение 8) и Жулебинском бульваре (дом 8).

В детской поликлинике № 148 будут переустроены бассейны. Для этого там отольют новые монолитные чаши, облицуют их специальной плиткой, а также установят современное оборудование для дезинфекции воды. В этом же медучреждении, а также в филиале № 2 детской поликлиники № 143 и поликлинике № 9 появятся кабинеты физиотерапии, где будут делать массаж, а также проводить процедуры с использованием тепла, холода, электротока и других.

До этого в рамках первого этапа в ЮВАО модернизировали 27 поликлиник. Вместе с этим благоустроили их территории: сделали тропинки, установили лавочки, урны, навигационные стелы и другие объекты.

Ранее в московских поликлиниках открыли 220 комнат психологической разгрузки для персонала. Это было сделано для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса. В комнатах работники поликлиник могут воспользоваться массажным креслом, посмотреть телевизор, выпить кофе и послушать музыку.

