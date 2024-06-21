Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 программ допобразования внедрили в Москве для врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

21 июня в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию на глазах. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.