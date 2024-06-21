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Новости

Новости

21 июня, 13:45

Новости

Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Собянин: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Собянин рассказал, где в ближайшие три года откроются новые детсады

Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Новости часа: десятибалльный шторм прошел по Москве 20 июня

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 программ допобразования внедрили в Москве для врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

21 июня в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию на глазах. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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