21 июня, 13:45Новости
Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 90 программ допобразования внедрили в Москве для врачей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
21 июня в Москве ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию на глазах. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.