Желтые информационные терминалы начали убирать в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станциях столичного метрополитена начали убирать желтые информационные терминалы. С мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" и карты москвича на всех турникетах, передает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что горожане уже почти 400 тысяч раз воспользовались новым сервисом. Теперь людям не нужно подходить к желтым терминалам – это сэкономит им до 20 минут времени в пути в месяц, добавил он.

Пополнить баланс "Тройки" или карты москвича можно в мобильном приложении "Метро Москвы". Записать онлайн-пополнение карты возможно также при помощи автоматов и терминалов по продаже билетов, валидаторов наземного общественного транспорта, телефонов на базе Android с функцией NFC в приложении.

Ранее сообщалось, что в столичном общественном транспорте заработала виртуальная "Тройка" и теперь горожане могут оплачивать проезд любым смартфоном. Выпустить виртуальную "Тройку" можно в "Метро Москвы". Для этого необходимо выбрать билет из предложенных тарифов и привязать банковскую карту.

