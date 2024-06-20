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20 июня, 12:45

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Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

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Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов: они выполнили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Востребованным у москвичей оказался первый маршрут "Киевский – Парк Фили".

Мэр столицы также поделился планами по развитию речного транспорта в городе. К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной, к этому времени в столице будет семь речных маршрутов.

Кроме того, в ближайших планах стоит поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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