Сергей Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов: они выполнили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Востребованным у москвичей оказался первый маршрут "Киевский – Парк Фили".

Мэр столицы также поделился планами по развитию речного транспорта в городе. К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки станет судоходной, к этому времени в столице будет семь речных маршрутов.

Кроме того, в ближайших планах стоит поэтапное открытие оставшихся остановок на действующих маршрутах и создание новых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

