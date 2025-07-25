Московские врачи провели ребенку сложную операцию по удлинению кишечника

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Медики детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Н. Ф. Филатова провели операцию ребенку с тяжелыми патологиями органов желудочно-кишечного тракта. Ему было необходимо хирургическое вмешательство сразу после рождения и через год, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сначала врачи восстановили младенцу целостность брюшной стенки, после чего провели операцию по удлинению кишечника.

"Мы выстраиваем в столице эффективную систему помощи маленьким пациентам на всех этапах жизни. Сегодня в структуре трех крупнейших детских стационаров Москвы уже работают шесть специализированных центров, где оказывают помощь детям с врожденными патологиями пищеварительной системы и сердца", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила вице-мэр, благодаря мощному инфраструктурному каркасу и профессионализму специалистов в Москве могут выявлять патологии у детей еще до их рождения, а также находить решение в сложных случаях.

"История маленького пациента ДГКБ имени Н. Ф. Филатова – тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития", – указала она.

В тот момент еще нерожденному младенцу поставили диагноз гастрошизис с атрезией тонкой кишки, при котором петли кишечника выступают наружу через брюшную стенку. Кроме того, при заболевании наблюдается непроходимость тонкой кишки.

Своевременная диагностика позволила медикам подготовиться к появлению младенца и в первые сутки провести операцию, а спустя год ему удлинили тонкую кишку.

В результате врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника и улучшить пищеварение. Между операциями за состоянием ребенка наблюдали медики специализированного гастроцентра при больнице.

Ранее специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели операцию шестимесячному ребенку с редкой патологией легкого. Мальчик поступил в медучреждение с антенатально диагностированной легочной секвестрацией.

Во время операции врачи закрепили сосуды специальными зажимами и запаяли их ультразвуком. Оперативное вмешательство прошло успешно.