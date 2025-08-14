Московские врачи спасли девушку от укуса кобры

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи из Москвы спасли девушку от смертельного укуса кобры. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам девушки, во время прогулки в парке к ней в рюкзак заползла кобра. Когда пострадавшая потянулась за вещами, змея укусила ее в руку и скрылась в траве.

Бригада скорой помощи доставила девушку в токсикологический центр Склифа. Так как укус кобры смертелен, пациентку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации.

После стабилизации состояния девушку перевезли в отделение больницы имени Баумана. На месте укуса появилось гнойное воспаление, но врачи провели операцию и применили комплексную терапию. Спустя два дня воспаление прошло, а девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.

Яд кобры вызывает паралич дыхательных мышц, который наступает незамедлительно. Без экстренного вмешательства специалистов шансы на выживание в таком случае очень низки.

