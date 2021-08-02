Пропавший в Стамбуле россиянин мог быть задержан в рамках борьбы с нелегальной миграцией

14:31
Фото: ТАСС/Денис Соловых
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина Федор Рагин рассказал, что его сын мог быть задержан во время рейда по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта", – сказал он.
На данный момент родители двадцатилетнего юноши намерены обратиться в местные миграционные центры. По словам Рагина, они уже посетили одно такое учреждение, однако никаких следов сына обнаружить не удалось.
"Есть еще два в Пендике, они очень крупные, и нам пока не удалось туда пробиться. Вполне возможно, что Макар может там находиться и все еще ждать своей очереди на допрос", – подчеркнул мужчина.
При этом в полиции отметили, что если в этих трех центрах не хватило места, то молодого человека могли увезти в другой город. В настоящее время следователи выясняют, не попал ли он в одну из местных тюрем.
"Надо убедиться, что Макар не за решеткой. Если сына у них нет, тогда мы отправимся к прокурору за ордером на трекинг его передвижений. Стараемся не паниковать и надеемся, что все закончится хорошо", – заключил отец пропавшего.
Ранее стало известно, что двадцатилетнего россиянина разыскивают в Стамбуле. Он пропал пять дней назад. Владелец отеля, где остановился юноша, рассказал, что об исчезновении Макара Рагина стало известно 28 июля.
Дипломаты РФ в Стамбуле находятся в контакте с разыскивающими россиянина правоохранителями.
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