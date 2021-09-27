Три туристки пропали в Приморье

Фото: Главное управление МЧС по Приморскому краю

Три туристки пропали в Шкотовском районе в Приморье. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Известно, что женщины отправились в туристический поход в субботу, 25 сентября. Их маршрут проходил в окрестностях горы Фалаза.

"27 сентября <...> от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины. <...> До настоящего времени их местоположение неизвестно", – заявили в МЧС.

В данный момент спасатели начали поиск туристок. Кроме того, в операции участвуют сотрудники полиции.

Всего к поискам привлечены 8 человек и 3 единицы техники.

Гора Фалаза является одной из красивейших вершин региона. В ее окрестностях имеется множество маршрутов различной сложности.

Ранее группа из 19 туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Альпинисты запросили помощи у спецслужб. Операция по спасению туристов длилась более семи часов.

В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

