Три туристки пропали в Приморье

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Фото: Главное управление МЧС по Приморскому краю
Три туристки пропали в Шкотовском районе в Приморье. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Известно, что женщины отправились в туристический поход в субботу, 25 сентября. Их маршрут проходил в окрестностях горы Фалаза.
"27 сентября <...> от сотрудников полиции поступило сообщение о том, что в Шкотовском районе в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины. <...> До настоящего времени их местоположение неизвестно", – заявили в МЧС.
В данный момент спасатели начали поиск туристок. Кроме того, в операции участвуют сотрудники полиции.
Всего к поискам привлечены 8 человек и 3 единицы техники.
Гора Фалаза является одной из красивейших вершин региона. В ее окрестностях имеется множество маршрутов различной сложности.
Ранее группа из 19 туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Альпинисты запросили помощи у спецслужб. Операция по спасению туристов длилась более семи часов.
В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
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