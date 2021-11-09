Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг из-за сбоя со сроком действия QR-кодов

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг в связи с техническими неполадками со сроками действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, заявил руководитель министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что Минздрав поручил с 8 ноября перейти к оформлению единого сертификата вместо двух отдельных – сертификата переболевшего и сертификата вакцинированного. По словам Шадаева, эти работы осуществлялись в экстренном порядке.
"В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысяч пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", – пояснил Шадаев.
Утром 8 ноября некоторые пользователи пожаловались на трудности при проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса. После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появлялось сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена". В других случаях срок действия кодов сократился вдвое.
Позже в Минцифры заявили, что изменение сроков действия QR-кодов на портале госуслуг связано с техническими работами. Сроки их действия остаются прежними. В министерстве подчеркнули, что QR-коды восстанавливаются, портал госуслуг работает в штатном режиме.
Сроки действия QR-кодов в России останутся прежними
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