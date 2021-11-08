Власти Воронежской области ввели масочный режим для учеников и педагогов школ

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Масочный режим для учащихся и преподавателей временно ввели в школах Воронежской области. Это необходимо для адаптации после завершения двухнедельных каникул и массового выхода на очную форму обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования, науки и молодежной политики региона.

Ученикам и учителям следует оставаться в масках даже при выходе из класса. Кроме того, все образовательные учреждения должны обеспечить измерение температуры на входе в здание, а также максимально разграничить передвижения учеников по времени и местам.

В пресс-службе уточнили, что дальнейшие решения по антиковидным мерам будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее инфекционист заявил об ухудшении обстановки с заболеваемостью ковидом в большинстве регионов РФ. Одним из них является Воронежская область – на нее пришелся 801 новый случай коронавируса.

При этом власти региона ввели нерабочие дни раньше общероссийского срока, с 25 октября. В начале октября школьников Воронежа перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19. А с 6 октября в регионе был введен пропуск по QR-кодам в фитнес-центры, музеи, кино, санатории, гостиницы и кафе.

