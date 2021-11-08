Столичным студентам рассказали о новых правилах посещения вузов

В московских вузах вступили в силу новые правила посещения лекций для студентов и преподавателей. В МФТИ пускают лишь по QR-кодам и справкам о первом этапе вакцинации. Для студентов младше 18 лет и с медотводом будет организовано ПЦР-тестирование.

Такие же требования с 15 ноября появятся в МПГУ. В Бауманке QR-коды будут спрашивать только на культурно-массовых мероприятиях. МАИ, МАДИ, МИФИ и РГГУ еще как минимум неделю будут работать в онлайн-формате, а Высшая школа экономики объявила о переходе на удаленку до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.