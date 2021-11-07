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Общество

16:57

Военные РФ начали применять "КовиВак" для вакцинации от COVID-19

медицина общество

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Российские военные начали применять "КовиВак" в качестве препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

"Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена пария вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "КовиВак", – отмечается в сообщении.

Кроме того, было также увеличено число коек для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона.

В пресс-службе уточнили, что на нерабочей неделе врачи перешли на круглосуточное дежурство. Были дополнительно развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме функционировали кабинеты для вакцинации на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.

В военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях ЗВО обеспечили работу по ревакцинации личного состава. Отмечается, что ревакцинируют тех военных, кто уже прошел полный курс прививки, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих и гражданский персонал.

Ранее сообщалось, что около 12,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" произведено на сегодняшний день. "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от COVID-19, зарегистрированной в октябре 2020 года. Для массовой вакцинации препарат применяется с весны 2021 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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