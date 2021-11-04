Порядка 12,5 млн доз "ЭпиВакКороны" произведено на данный момент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 12,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" произведено на данный момент. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"На сегодняшний день произведено 12 459 030 доз вакцины, в гражданский оборот введено 9 241 740 доз", – заявили в центре.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от COVID-19, зарегистрированной в октябре 2020 года. Для массовой вакцинации препарат применяется с весны 2021 года.

Ранее сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" не будут выявляться тестом на определение фальшивого сертификата о прививке, потому что они производятся не в таком большом количестве, как остальные, и мало применяются.

