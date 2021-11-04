Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:25

Порядка 12,5 млн доз "ЭпиВакКороны" произведено на данный момент

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 12,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" произведено на данный момент. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"На сегодняшний день произведено 12 459 030 доз вакцины, в гражданский оборот введено 9 241 740 доз", – заявили в центре.

Вакцина "ЭпиВакКорона" является второй российской вакциной от COVID-19, зарегистрированной в октябре 2020 года. Для массовой вакцинации препарат применяется с весны 2021 года.

Ранее сообщалось, что вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" не будут выявляться тестом на определение фальшивого сертификата о прививке, потому что они производятся не в таком большом количестве, как остальные, и мало применяются.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать