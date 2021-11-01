Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в ноябре вошли специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Работа.ру".
Отмечается, что до 550 тысяч рублей в месяц может получать ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Кандидату нужно иметь высшее образование в сфере финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуальной коммерческой деятельности. Кроме того, он должен пройти тестирование на предрасположенность к профессии. Уточняется, что компания предоставляет возможность профессионального лицензированного бизнес-обучения на базе Гильдии риэлторов столицы.
Врач-терапевт на строительном объекте может зарабатывать 457 тысяч рублей за трехмесячную вахту с перелетом из Москвы. От соискателя обычно требуют опыт работы не меньше 6 лет, умение аускультировать легкие и знание основных патологических изменений. При этом питание, проживание, перелет и спецодежда сотрудника идет за счет работодателя.
Экономисту ПЭО заплатят до 350 тысяч рублей в месяц. Кандидату на эту должность нужно будет создавать финансовые модели, оценивать инвестиционные проекты, вести деловую переписку и участвовать в согласованиях. Примерно такой же доход доступен PHP-разработчику. Однако работодатель потребует опыт не менее 5 лет, но при этом компания предоставляет возможность дистанционной работы и специальные предложения от партнеров экосистемы Сбера.
До 300 тысяч рублей ежемесячно будет получать сервисный инженер по ремонту телевизоров с опытом работы. От кандидата потребуется стаж работы на такой же должности не менее 3 лет, знание схемотехники и типовых неисправностей по моделям. Такой же доход может получать управляющий спортивно-оздоровительным центром. Часто похожие вакансии предполагают ненормированный график, а главным для кандидата будет опыт работы в фитнес-индустрии, медицине или центрах красоты.
Детский стоматолог-терапевт в частной клинике сможет получать до 230 тысяч рублей в месяц. Заработная плата это оклад, ставки за количество отработанных часов и процент от приема. От кандидата обязательно потребуют профильное медобразование, действующий сертификат по детской стоматологии, а также опыт работы не менее пяти лет.
Ранее россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере производства. Они нашлись в Москве и Екатеринбурге, определенные специалисты там могут претендовать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей.
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