Россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вакансии в производственной сфере с наиболее высокой оплатой труда нашлись в Москве и Екатеринбурге, определенные специалисты там могут претендовать на ежемесячный доход в 150 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Так, зарплату в размере 150 тысяч рублей предлагают начальнику производства по переработке вторсырья в Москве. При этом соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности в этой же сфере, понимать процессы переработки и обладать базовыми знаниями химии. На такой же доход может рассчитывать сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге, при этом ему необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы на производстве.

Далее по уровню зарплаты идет рыбообработчик в Приморском крае – ему предлагают до 140 тысяч рублей в месяц. От 120 тысяч рублей может получать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в сфере тяжелого машиностроения, уметь управлять коллективом от 100 человек и руководить конвейерной линией. В Санкт-Петербурге же на самую высокую зарплату в производственной сфере может претендовать токарь-карусельщик на заводе – ему готовы платить 105 тысяч рублей.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре. Первое место в рейтинге заняла вакансия специалиста по регистрации медицинских изделий: он может претендовать на оплату своего труда в размере до 500 тысяч рублей в месяц. Также в топ попали ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня. Зарплаты этих работников могут достигать 400 и 300 тысяч рублей соответственно.

