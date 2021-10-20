Эксперты рассказали, почему в РФ наблюдается переизбыток юристов и экономистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России наблюдается переизбыток граждан, которые имеют высшее образование в отраслях права, бизнеса и администрирования, в том числе юристов и экономистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда (ВНИИ труда).

Специалисты отмечают, что данная тенденция наблюдается не первый год и связана с тем, что работодатели обращают внимание на навыки потенциального работника. При этом востребованность юристов и экономистов в настоящее время стремительно снижается.

"Если говорить о конкретных профессиях, то это юристы, экономисты, финансисты. Количество безработных специалистов этих профессий существенно превышает число соответствующих вакансий в службе занятости населения", – подчеркивают эксперты ВНИИ труда.

Отмечается, что данные профессии не потеряли актуальность, просто изменились требования к соискателям.

"Требуются узкопрофильные сотрудники, имеющие соответствующий опыт работы", – говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель гендиректора сервиса по поиску работы Александр Ветерков, на одну размещенную подобную вакансию откликаются несколько сотен специалистов.

По его словам, также переизбыток юристов и экономистов может быть связан с большим количеством вузов, которые выпускают специалистов в данных сферах. Кроме того, многие студенты учатся на этих факультетах по желанию своих родителей.

Специалисты подчеркивают, что в ближайшие годы будут востребованы профессии, связанные с биотехнологиями и IT.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России. На первой строчке оказалась должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге. Разработчику на языке программирования Scala предлагают 370 тысяч рублей в месяц, возможность трудиться удаленно и изучение английского за счет работодателя.

Второе место также занимает вакансия из IT. Начальнику IT-управления в компании по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тысяч рублей.