Эксперты рассказали, почему в РФ наблюдается переизбыток юристов и экономистов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России наблюдается переизбыток граждан, которые имеют высшее образование в отраслях права, бизнеса и администрирования, в том числе юристов и экономистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда (ВНИИ труда).
Специалисты отмечают, что данная тенденция наблюдается не первый год и связана с тем, что работодатели обращают внимание на навыки потенциального работника. При этом востребованность юристов и экономистов в настоящее время стремительно снижается.
"Если говорить о конкретных профессиях, то это юристы, экономисты, финансисты. Количество безработных специалистов этих профессий существенно превышает число соответствующих вакансий в службе занятости населения", – подчеркивают эксперты ВНИИ труда.
Отмечается, что данные профессии не потеряли актуальность, просто изменились требования к соискателям.
"Требуются узкопрофильные сотрудники, имеющие соответствующий опыт работы", – говорится в сообщении.
Как рассказал заместитель гендиректора сервиса по поиску работы Александр Ветерков, на одну размещенную подобную вакансию откликаются несколько сотен специалистов.
По его словам, также переизбыток юристов и экономистов может быть связан с большим количеством вузов, которые выпускают специалистов в данных сферах. Кроме того, многие студенты учатся на этих факультетах по желанию своих родителей.
Специалисты подчеркивают, что в ближайшие годы будут востребованы профессии, связанные с биотехнологиями и IT.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России. На первой строчке оказалась должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге. Разработчику на языке программирования Scala предлагают 370 тысяч рублей в месяц, возможность трудиться удаленно и изучение английского за счет работодателя.
Второе место также занимает вакансия из IT. Начальнику IT-управления в компании по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тысяч рублей.
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