Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самой высокооплачиваемой вакансией в октябре стала должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Superjob.

Разработчику на языке программирования Scala предлагают 370 тысяч рублей в месяц и возможность трудиться удаленно, а также английский за счет работодателя.

Второе место также занимает вакансия из IT. Начальнику IT-управления в компании по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тысяч рублей. На третьем месте несколько вакансий IT-разработчиков в Москве, а также хирург-имплантолог в стоматологическом центре в столице. Всем готовы платить от 300 тысяч рублей.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий попали менеджер по развитию бизнеса в крупной производственной компании Екатеринбурга и разработчик на языке Golang в Новосибирске. Им предлагают зарплату от 250 тысяч рублей

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми среди высокооплачиваемых позиций – вакансии медицинского персонала. В Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске высоко ценятся квалифицированные рабочие, а в Омске и Новосибирске больше всего получают программисты.

Ранее в Госдуме назвали самые востребованные профессии. Депутат Николай Коломейцев считает, что в будущем наиболее необходимыми станут инженеры, конструкторы и технологи.

