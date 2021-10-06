Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самой высокооплачиваемой вакансией в октябре стала должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Superjob.
Разработчику на языке программирования Scala предлагают 370 тысяч рублей в месяц и возможность трудиться удаленно, а также английский за счет работодателя.
Второе место также занимает вакансия из IT. Начальнику IT-управления в компании по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тысяч рублей. На третьем месте несколько вакансий IT-разработчиков в Москве, а также хирург-имплантолог в стоматологическом центре в столице. Всем готовы платить от 300 тысяч рублей.
В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий попали менеджер по развитию бизнеса в крупной производственной компании Екатеринбурга и разработчик на языке Golang в Новосибирске. Им предлагают зарплату от 250 тысяч рублей
В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми среди высокооплачиваемых позиций – вакансии медицинского персонала. В Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске высоко ценятся квалифицированные рабочие, а в Омске и Новосибирске больше всего получают программисты.
Ранее в Госдуме назвали самые востребованные профессии. Депутат Николай Коломейцев считает, что в будущем наиболее необходимыми станут инженеры, конструкторы и технологи.
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