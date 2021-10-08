Аналитики перечислили вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Первое место среди самых высокооплачиваемых вакансий в столице в октябре заняла деятельность специалиста по регистрации медицинских изделий. Работающие в этой сфере могут получать до 500 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Также в топ вакансий попали ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня. Оплата труда этих работников может достигать 400 и 300 тысяч рублей соответственно.
До 270 тысяч рублей может получать руководитель закупок. Кандидату на эту работу необходим стаж в аналогичной сфере не менее 5 лет. До 250 тысяч рублей готовы платить учителю математики, который будет преподавать на иностранном языке в международной школе. Кандидату на эту должность необходимы высшее профильное образование, опыт работы не менее 3 лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России. На первой строчке оказалась должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге. Разработчику на языке программирования Scala предлагают 370 тысяч рублей в месяц и возможность трудиться удаленно, а также английский за счет работодателя.
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