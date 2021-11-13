Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро задерживаются из-за человека на путях

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Интервалы движения поездов увеличили на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – уточнили в ведомстве.
По информации Московского метрополитена, речь идет об участке от станции "Спартак" до "Планерной".
В обратном направлении движение полностью перекрыто.
Подробности инцидента уточняются.
9 ноября были увеличены интервалы движения поездов на участке Замоскворецкой линии метро. Причина временных ограничений не называлась.