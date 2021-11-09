Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро восстановлено. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее на участке от "Театральной" до "Белорусской" не было движения поездов из-за проверки одного из составов. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Также стало известно, что на Арбатско-Покровской линии метро Москвы запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Информационные материалы внутри и снаружи состава разделены по разным темам.