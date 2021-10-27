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Транспорт

09:56 (обновлено 27.10.2021 11:03)

На Люблинско-Дмитровской линии метро поезда следовали с увеличенными интервалами

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро следовали с увеличенными интервалами из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение поездов введено в график.

Ранее сообщалось, что участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт с 29 по 31 октября в связи с проведением работ по присоединению новых станций к сети метро.

Поезда на БКЛ будут курсировать только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр", а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

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