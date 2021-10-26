Участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Мнёвников" закроют с 29 по 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт с 29 по 31 октября в связи с проведением работ по присоединению новых станций к сети метро, сообщили в столичном Дептрансе.

"Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что работы запланированы на нерабочие дни, чтобы связанные с ними ограничения не доставляли лишних неудобств пассажирам. Поезда на Большой кольцевой линии будут курсировать только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр", а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

"По маршруту закрытых участков метро мы запустим бесплатные автобусы КМ: КМ1 – от "Хорошёвской" до "Народного Ополчения" (с 05:30 до 01:10); КМ2 – от "Хорошёвской" до "Мнёвников" с остановкой у "Народного Ополчения" (с 05:20 до 01:20)", – указано в материале.

Отмечается, что сотрудники Дептранса помогут пассажирам сориентироваться на месте и выбрать необходимый автобус. Кроме того, до станции "Народное Ополчение" можно будет добраться на автобусах регулярных маршрутов м35, т21, т65, т86, 155, 345 и 800.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.