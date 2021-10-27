Карпин поделился впечатлениями от поездки в московском метро

Фото: instagram.com/vgkarpin

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе со своей супругой Дарьей проехались в московском метро. Соответствующий снимок он опубликовал у себя в Instagram.

"Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице", – написал главный тренер российской футбольной сборной под фотографией в социальной сети.

Новым наставником сборной России по футболу Карпин был назначен 23 июля. Он поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи.

Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов". Однако 2 августа Карпин покинул этот пост.

Ранее сообщалось, что в честь победы над сборной Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, Карпин и футболисты сборной спели в раздевалке песню "Валера".