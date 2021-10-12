Карпин рассказал, как сборная РФ победила команду Словении в матче отбора ЧМ-2022

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Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин назвал причину победы российских футболистов в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с командой Словении.

"Перед матчем сказал игрокам: "Два года Словения не пропускает с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили". Взял их на слабо. И они забили два", – приводятся его слова на сайте Российского футбольного союза.

Встреча прошла в понедельник, 11 октября, в Мариборе. Игра завершилась со счетом 2:1.

В команде победителей голы на 28-й и 32-й минутах забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев на 40-й минуте отличился Йосип Иличич.

На 77-й минуте после использования системы видеоассистена судья отменил гол сборной Словении, поскольку у полузащитника Ясмина Куртича был зафиксирован офсайд.

