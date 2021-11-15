Эксперт по безопасности прокомментировал инцидент в московском метро

В субботу, 13 ноября, в московском метро погиб мужчина. На записях с камер наблюдения видно, что он пытался удержать другого человека на платформе, но сам угодил под поезд. В итоге спасенный скрылся с места происшествия, но позднее тоже погиб. Рассказываем подробности произошедшего.



Погиб, спасая брата

Фото: Дептранс Москвы

Вечером 13 ноября в столичном Дептрансе сообщили об увеличении интервала движений поездов в метро на участке от станции "Спартак" до "Планетной" Таганско-Краснопресненской линии. Позднее выяснилось, что на пути упал человек.

По информации пресс-службы ведомства, ЧП произошло на станции метро "Сходненская", когда один пассажир пытался спасти другого. В итоге первый попал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места.





из сообщения пресс-службы Дептранса Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму... В результате происшествия было отменено порядка 20 поездов метро – это недопустимо.

По информации СМИ, участниками смертельного происшествия стали родные братья. Второго мужчину, который скрылся из метро после гибели своего спасителя, позднее нашли мертвым у подъезда одного из домов на улице Свободы, неподалеку от станции метро "Сходненская", сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, мужчина незадолго до инцидента поссорился со своей девушкой. Спасавший его брат якобы попытался успокоить родственника и пошел за ним в подземку.



Как вести себя при падении на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член высшего совета Российского союза спасателей (РСС) и председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РСС Юрий Пивненко в беседе с Москвой 24 объяснил, что в случае падения на пути человеку не нужно пытаться выбраться самостоятельно.

"Там же контактный рельс, сбоку, может убить. Нужно лечь между рельсами в углубление и ждать поезда. Лечь уже в том направлении как повезет, как упал", – сказал эксперт.





Юрий Пивненко член высшего совета Российского союза спасателей (РСС) и председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РСС Никаких движений не делать, голову не поднимать, иначе зацепит. И нужно помнить, что машинист не может тут же остановить поезд.

Вместе с тем специалист добавил, что на станциях есть дежурные, поэтому если кто-то упал на пути, то вопрос оперативно решат. В свою очередь, психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что падение человека под поезд для машиниста – огромный стресс.

"Необходима психологическая помощь, нужно пройти курс психотерапии, чтобы человек мог дальше хорошо работать. Бывает так, что специалист пережил какую-то трагедию и продолжает трудиться, а чуть позже, через месяц или два, начинаются панические состояния, это могут быть панические атаки, могут возникать фобии, страхи", – объяснила эксперт.





Наталья Наумова психолог Чтобы этого не происходило, важно сразу после травмы начать психологическую терапию. Человек во время терапии может продолжать работать, но нужно смотреть на его состояние. Если специалист адекватен, но у него есть переживания, то можно работать и параллельно проходить психотерапию.

Количество сеансов с психологом в каждом случае подбирается индивидуально, подчеркнула Наумова. "Может быть от 4 до 20 сеансов в зависимости от того, какая травматизация и на что она наслоилась", – пояснила эксперт.

Если же у человека просто испуг, то ему будет достаточно четырех встреч с психологом, подытожила специалист.